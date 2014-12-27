Сотрудников органов внутренних дел, таможни, МЧС, ГУНК и ФСИН, а также военнослужащих исключат из системы обязательного медицинского страхования. Как отмечает Минздрав, это позволит исключить двойную оплату лечения таких категорий граждан.

По законопроекту предлагается, что военнослужащие, сотрудники МВД, таможни, МЧС, ГУНК и ФСИН при поступлении на службу обязаны будут сдавать полисы ОМС — отслеживать их сдачу должны будут работодатели. В пояснительной записке, которую приводит «Примечания», указано, что закон позволит исключить страхование граждан, не подлежащих ОМС, усовершенствовать персонифицированный учет застрахованных и повысить качество планирования бюджетов федерального и региональных фондов ОМС, - передает Керчь.ФМ

На данный момент в системе ОМС застрахованы 146,5 млн человек. В Пенсионном фонде есть данные о страховых взносах за 65,1 млн россиян. Из них около 2 млн человек — военные и сотрудники других силовых структур, за которых взносы на пенсионное и медицинское страхование не формируются, так как эти расходы финансируются из бюджета МВД.

По данным статистиков, в фонд ОМС на каждого россиянина в год отчисляется около 4—5 тысяч рублей. В Минздраве считают, что их законопроект позволит исключить двойную оплату лечения силовиков.