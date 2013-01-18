Сергей Бороздин провел рабочую встречу по демографической ситуации в городе. На встрече присутствовали директор ГБУ РК «Керченский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» Елена Скуратова и начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ирина Иванова.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ.
В ходе встречи обсудили вопросы социальной поддержки молодых семей и повышению рождаемости, трудоустройства, квартирного учета, выплаты пособий, льгот многодетным семьям.
По данным управления по делам несовершеннолетних, на территории Керчи проживает порядка 24 тыс. детей, в среднем ежегодно рождается 1300 детей.
Сергей Бороздин поинтересовался как ведутся работы в этой отрасли, какие возникают трудности, с которыми сталкиваются семьи.
В 1 полугодии 2017 года в связи с успешной реабилитацией сняты с учета -7 семей и 13 несовершеннолетних.
Елена Скуратова, в свою очередь, рассказала какие льготы предоставляются многодетным семьям. Она отметила, что работники Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи проводят социальную работу, оказывают психологическую, социально-педагогическую, юридическую, информационную помощь семьям, детям и молодежи, занимаются развитием и поддержкой волонтерского движения
Фото: пресс-служба
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