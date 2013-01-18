Сергей Бороздин провел рабочую встречу по демографической ситуации в городе. На встрече присутствовали директор ГБУ РК «Керченский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» Елена Скуратова и начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ирина Иванова.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ.

В ходе встречи обсудили вопросы социальной поддержки молодых семей и повышению рождаемости, трудоустройства, квартирного учета, выплаты пособий, льгот многодетным семьям.

По данным управления по делам несовершеннолетних, на территории Керчи проживает порядка 24 тыс. детей, в среднем ежегодно рождается 1300 детей.

Сергей Бороздин поинтересовался как ведутся работы в этой отрасли, какие возникают трудности, с которыми сталкиваются семьи.

О работе с семьями, оказавшимися в социально опасном положении, рассказала Ирина Иванова. «Всю деятельность по данному вопросу координирует комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав», - отметила начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В банке данных комиссии на сегодняшний день состоит 44 семьи, в которых воспитываются 85 детей и отдельно состоит 15 несовершеннолетних, в основном совершивших правонарушения. При работе с указанными семьями комиссией утверждается индивидуальная программа реабилитации, к выполнению которой подключаются органы и учреждения системы профилактики, и именно Центр социальных служб, сотрудники полиции, Центр занятости, учреждения образования, психоневрологический диспансер и другие.

В 1 полугодии 2017 года в связи с успешной реабилитацией сняты с учета -7 семей и 13 несовершеннолетних.

Елена Скуратова, в свою очередь, рассказала какие льготы предоставляются многодетным семьям. Она отметила, что работники Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи проводят социальную работу, оказывают психологическую, социально-педагогическую, юридическую, информационную помощь семьям, детям и молодежи, занимаются развитием и поддержкой волонтерского движения

Фото: пресс-служба