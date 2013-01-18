Сергей Бороздин посетил Надежду Цокало, девушку-сироту, которой муниципалитет в прошлом году выделил квартиру в комплексном центре социального обслуживания одиноких граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

«Глава муниципалитета поинтересовался качеством предоставляемых коммунальных услуг, наличием проблемных вопросов. Надежда сказала, что довольна условиями проживания, нареканий никаких нет. Получение квартиры стало приятным подарком в преддверии рождения её ребенка», - отметили в администрации.

Побывав в гостях у Надежды и её 9-ти месячного сына Максима, Сергей Бороздин убедился, что они проживают в комфортных условиях, довольны поддержкой со стороны как администрации, так и соседей.

«Забота о сиротах – это наша обязанность. Очень важно оказывать помощь людям, которые остались одни. К сожалению, сумма, которая заложена в бюджете на покупку квартир детям-сиротам, критично маленькая для покрытия потребностей. Планируем работу в данном направлении не только за бюджетные средства, но и за счет возможных инвестиционных проектов. При строительстве ряда жилых объектов в качестве социальной нагрузки будет предусмотрен определенный процент для выделения жилой площади особо нуждающимся, в т.ч. сиротам», - рассказал глава администрации.

В этом году планируется приобрести еще 7 жилых помещений в городе. Всего на обеспечение жильем сирот в 2017 году выделяется порядка 13 миллионов рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов.

Квартиры вступившим в самостоятельную жизнь сиротам предоставляются по договорам найма сроком на пять лет. В течение этого времени органы опеки ведут контроль за тем, как используется жилье. По истечении указанного периода принимается решение либо о продлении договора специализированного найма еще на пять лет, либо о заключении договора социального найма, который в последующем дает право нанимателю приватизировать данное жилье в собственность.