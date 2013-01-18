Сергей Бороздин посетил Надежду Цокало, девушку-сироту, которой муниципалитет в прошлом году выделил квартиру в комплексном центре социального обслуживания одиноких граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.
Побывав в гостях у Надежды и её 9-ти месячного сына Максима, Сергей Бороздин убедился, что они проживают в комфортных условиях, довольны поддержкой со стороны как администрации, так и соседей.
В этом году планируется приобрести еще 7 жилых помещений в городе. Всего на обеспечение жильем сирот в 2017 году выделяется порядка 13 миллионов рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов.
Квартиры вступившим в самостоятельную жизнь сиротам предоставляются по договорам найма сроком на пять лет. В течение этого времени органы опеки ведут контроль за тем, как используется жилье. По истечении указанного периода принимается решение либо о продлении договора специализированного найма еще на пять лет, либо о заключении договора социального найма, который в последующем дает право нанимателю приватизировать данное жилье в собственность.
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