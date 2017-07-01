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В Крыму создали рабочую группу по подготовке предпроектной документации по развитию ж/д

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов распорядился создать межведомственную рабочую группу, которая займется подготовкой предпроектной документации для комплексного развития крымских железных дорог. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ «С целью подготовки предпроектной документации «Обоснование инвестиций комплексного развития железных дорог Крыма» создать межведомственную рабочую группу в составе согласно приложению», – говорится в документе. Согласно приложению, в состав рабочей группы выходят вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин и министр экономического развития РК Андрей Мельников, главы администраций нескольких муниципалитетов и другие чиновники и производственники – всего 22 человека.

Служба новостей Керчь.ФМ

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