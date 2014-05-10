Глава Крыма Сергей Аксёнов заверил, что уплотнению городов и точечной застройке в регионе будет положен конец. Об этом он заявил журналистам Крыминформа, - передает Керчь.ФМ.

«Будем собирать всех крупных застройщиков: уплотнения городов быть не должно, с точечной застройкой покончено», – сказал он, пообещав, что впредь никаких решений по уплотнительной застройке не будет.

«Города должны иметь пространство для досуга и отдыха», – пояснил Аксёнов.

Напомним, из-за строительства новой многоэтажки керчан лишат тротуара и парковки. В Комсомольском парке Керчи из-за строительства многоэтажек оградят почти 80 соток земли. Керчане возмущены застройкой пляжа в Золотом.