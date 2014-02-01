Республика Крым потратила за шесть месяцев текущего года на обслуживание дорог 800 млн рублей. Об этом Крыминформу сообщили начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Алексей Сафронов и вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, - передает Керчь.ФМ

«Сумма, которая выделена на год, – 1,837 млрд рублей. Это на всю республику, на все наши 6 тыс км дорог, которые мы должны содержать. Это и ямочный ремонт, и подрезка, и содержание барьерной части, покос травы, содержание в порядке обочин, выполнение противогололёдных мероприятий», – сообщил Нахлупин.

Сафронов уточнил, что из этой суммы уже потрачено 800 млн руб.

«Почти 800 млн потрачено по данным на 1 июля», – отметил он.

Нахлупин также сообщил, что за шесть месяцев этого года выполнено работ по ликвидации разрушений и деформаций покрытия на площади более 489 квадратных метров, убрано мусора в объёме 2,5 тыс кубометров.

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