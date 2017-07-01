У берегов Крыма обнаружили советский торпедный катер «AКA-76», затонувший по времена Великой Отечественной войны. Об этом пишут «Примечания», - передает Керчь.ФМ.

Исследование морского дна проводит гидрографическое судно ГС-86, на борту которого поисковики, историки, географы и представители экспедиционного центра и управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Первая находка обнаружена у мыса Панагия: торпедный катер был потоплен 17 ноября 1943 года немецкой авиацией в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции. В момент гибели на катере находились 10 человек, останки не обнаружены. Проводится операция по подъему оставшегося вооружения.

В течение 8 дней экспедиции предстоит обследовать акваторию в районе Балаклавы, мысов Херсонес, Меганом, Такиль, а также в Керченском проливе на переходе Феодосия -Туапсе и у Таманского полуострова.

Первоочередные объекты поиска — жертвы боев и катастроф времен войны: тральщик Т-413, сторожевой катер №092, транспортный корабль «Чапаев», эскадренный миноносец «Смышлёный», бронекатер №73, останки «Плавдока», а также самолёты ИЛ -2.

Экспедиция 29 июля вернется в Севастополь. Затем начнётся сухопутный этап исследования в Аджимушкайских каменоломнях, где будут искать погибших защитников Керчи.

Фото: Примечания