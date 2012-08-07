Налоговые уведомления об уплате транспортного налога поступили в отделения связи Республики Крым.

Первые несколько сотен жителей полуострова получили документы, а некоторые граждане уже уплатили налог. Об этом сообщила сегодня пресс-служба УФНС по РК, - передает Керчь.ФМ.

В этом году республика вошла в число первых 15 регионов страны, где оперативно сформирована база налогоплательщиков – владельцев транспортных средств. Поэтому налоговые уведомления собственники автомобилей, катеров, яхт, мотоциклов и иной техники начали получать на два месяца раньше, чем в прошлом году.

С учетом того, что срок уплаты налога установлен до 1 декабря включительно, более раннее получение уведомлений дает возможность гражданам планомерно распределить свои расходы, а также урегулировать вопросы с налоговой службой в случае необходимости каких-либо уточнений по данному налогу.

В этом году расчет проведен относительно 350 тысяч транспортных средств, что на 100 тысяч больше, чем за аналогичный период 2015 года. Такое увеличение во многом связано с тем, что большая доля транспортных средств в Крыму поставлена на учет в органах ГИББД в 1 квартале 2016 года – это был крайний срок перерегистрации техники с украинского формата на российский.

Как и в прошлом году уведомления на уплату транспортного налога рассылаются центром обработки данных, расположенном в г. Волгограде, поэтому на конвертах стоит штемпель этого города.

Напомним, крымчане задолжали 20 млн рублей транспортного налога