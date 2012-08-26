Правительство Российской Федерации выделило дополнительно один миллиард рублей на ремонт дорог в Крыму.
Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров РК Виталий Нахлупин в ходе пресс-конференции по итогам работы по направлениям дорожной деятельности за первое полугодие 2017 года, пишет мининформ РК, - передает Керчь.ФМ.
По информации начальника Службы автомобильных дорог РК Алексея Сафронова, полученные средства планируется направить, в том числе, на ремонт участков автодорог между городами: Судак — Новый Свет (6,3 км), Симферополь — Николаевка — Прудовое (7,5 км), Новопавловка — Научный (14 км), Симферополь — Севастополь — Каштановое (10 км), Анновка — Зуя (7 км), а также двух участков дороги Симферополь – Евпатория (13 км и 14,2 км соответственно).
В свою очередь, Нахлупин также добавил, что сейчас по всем объектам проходят аукционы, а также выразил надежду, что до начала августа будут определены победители, а к середине ноября эти объекты будут закончены.
Напомним, Крым на обслуживание дорог за полгода потратил 800 млн руб
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