Крымский Генбанк попросил правительство выделить ему вдвое больше денег на пополнение капитала — до 10 млрд рублей, чтобы активнее развивать кредитование в регионе. Однако Минфин банку давать деньги не хочет, пишут «Примечания», - передает Керчь.ФМ

В конце прошлого года Генбанк уже просил 2—5 млрд рублей, он направил соответствующее письмо в Минэкономразвития: кредитная организация просила пополнить капитал из бюджета по той же схеме, что используют в госпрограмме докапитализации. По ней министерство финансов Крыма могло бы выпустить 20-летние облигации на 5 млрд рублей и оплатить ими допэмиссию Генбанка. В мае 2016 года он уже получил госпомощь на 1,3 млрд рублей по программе докапитализации банков через ОФЗ.

Минфин в январе этого года отказал банку, так как выпуск облигаций означал бы рост долга республики, а она это себе позволить не может. Но в апреле ситуация поменялась: Альфа-Банк, также участвовавший в госпрограмме, объявил, что в помощи больше не нуждается, и досрочно вернул государству 62,8 млрд рублей в виде ОФЗ. Часть из них — 14,2 млрд рублей — получил «Российский Капитал», а остальные средства (48,6 млрд рублей) должны были поступить в бюджет, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Деньги поступили в бюджет, и ОФЗ, что вернул Альфа-Банк, уже нет, сообщил изданию Моисеев. Из его слов следует, что единственный вариант для Генбанка получить дополнительный капитал — из бюджета. Но это потребовало бы корректировки закона, а это долгий и непростой процесс, указывает чиновник.

Позиция Минфина такова, продолжает он, что в Крыму и Севастополе есть Российский Национальный КоммерческийБанк (РНКБ, крупнейший банк Крыма), который «закрывает все нужды региона».

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