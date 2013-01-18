Глава горсовета Керчи Николай Гусаков 20 июля провел встречу с жителями дома на улице Буденного,3. Также в мероприятии приняли участие специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства и представители общественности. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Керчи, - передает Керчь.ФМ.

Встречу провели после того, как в приемную горсовета обратилась одна из жительниц дома, с просьбой о собрании.

«Николай Зеленкевич приехал по просьбе жителей, которые просили, чтобы со стороны общественности усилился контроль за работой управляющей компании. Люди рассказали о всех проблемных моментах дома и прилегающей к нему территории. Руководство ознакомилось со сложными вопросами, прошли по территории. Соответствующие поручения для начала работы были даны службам городского хозяйства. Работы будут проведены по покосу и уборке сухой травы, благоустройству детской площадки, подготовке дома к отопительному сезону», - отметили в пресс-службе.

Повторные встречи для проверки качества выполненных работ планируются через месяц.

Фото: пресс-служба