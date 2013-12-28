Депутаты Госдумы приняли 21 июля в третьем и окончательном чтении закон, позволяющий правительству продлить срок, в течение которого на территории Крыма и Севастополя допускается осуществление деятельности без лицензии. Об этом пишет Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«Данный федеральный конституционный закон продлевает до 1 января 2020 года полномочия Правительства РФ по определению сроков, в течение которого на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь допускается осуществление отдельных видов деятельности без получения лицензий», – сообщил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляя законопроект.

Как уточнила депутат Госдумы Наталья Поклонская, речь идёт о работе медучреждений.

«Указанные изменения являются необходимыми для создания условий по обеспечению процесса перехода к действующей на территории РФ системе лицензирования медицинской деятельности», – пояснила она, назвав процесс лицензирования трудоёмким и требующим значительных финансовых затрат.

Все присутствовавшие на заседании депутаты поддержали законопроект. Однако коммунист Алексей Куринный предложил взять процесс лицензирования крымских медучреждений на особый контроль, чтобы через два года не остаться «у разбитого корыта».

Накануне Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального закона, который предусматривает продление до 1 января 2020 года полномочий Правительства России по определению срока, в течение которого допускается осуществление медицинской деятельности без получения лицензии. Документ был внесен группой депутатов и членов Совета Федерации, представляющих Крым и Севастополь.

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