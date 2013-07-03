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В Керчи назначили новую судью

В Республике Крым назначены судьи федеральных судов. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда РК, передает Керчь.ФМ. Указом Президента Российской Федерации от 20 июля 2017 года назначены судьи федеральных судов в Республике Крым: судьей Верховного Суда Республики Крым – Ирина Кагитина; судьей Советского районного суда – Ирина Ксендз; судьей Керченского городского суда – Ольга Данилова; судьей Феодосийского городского суда – Наталья Чибижекова.

Служба новостей Керчь.ФМ

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