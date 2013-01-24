На трассе Керчь-Симферополь 22 июля вновь образовалась многокилометровая пробка на участке около Феодосии. В основном движение стоит в районе Берегового и Приморского. Видео в редакцию Керчь.ФМ прислал постоянный читатель.

«Ехали через Феодосию, пробка достигает 7км, в обе стороны, примерно 1,5 часа, т.к. торопились, нарушили много правил, причем аварии в основном происходят в самой пробке, т.е. из-за жары, у людей закипают мозги и они, от усталости, становятся не внимательными, не следят за дистанцией и бьют другие автомобили. Всем, кто планирует куда либо ехать, советую выезжать на два три часа раньше», - написал керчанин.

Напомним, часть трассы Керчь-Симферополь остановилась в пробке (обновляется)