В первом полугодии текущего года Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым провел более 450 внеплановых проверок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Из общего количества проверочных мероприятий этого года зафиксировано 357 нарушений. То есть практически в 80% случаях специалисты выявляют факты нарушения земельного законодательства

Государственные земельные инспекторы оштрафовали нарушителей на 3,5 миллиона рублей. Взыскано уже 1,6 миллиона рублей.