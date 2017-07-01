В Керчь 22 июля доставили детские игровые площадки, которые будут размещаться в разных районах города согласно ранее намеченному плану.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Керчи, передает Керчь.ФМ.

Глава муниципального образования г. Керчь Николай Гусаков осмотрел ход работ по установке первой такой площадки, которая монтируется в непосредственной близости от парка аттракционов на набережной города, рядом с игровой площадкой в виде корабля, которая реставрировалась в текущем году.