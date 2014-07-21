В Керчи заменили около 200 членов избирательных комиссий. Это пятая часть от общего количества. Об этом рассказал на пресс-конференции, посвященной предстоящим 10 сентября выборам председатель керченской территориальной избирательной комиссии Святослав Брусаков, - передает Керчь.ФМ.

В основном замены были связаны с тем, что керчане не отказались от украинского гражданства.

«При формировании резерва мы просили партии, горсовет, чтобы кандидаты в члены избирательных комиссий были не преклонного возраста, чтобы это были более молодые, более прогрессивные, более перспективные, которые умеют работать и с оргтехникой, и с компьютерами и с мобильными телефонами. Не в обиду будет сказано, но в 14 году досталось – средний возраст (членов избирательной комиссии) посчитать – 68 лет. Им тяжело, а нам еще тяжелее, а учитывая, что будут машиночитаемые коды, QR-коды – члену избиркома это нужно понимать и уметь с таким материалом работать», - пояснил Брусаков.

В этом году в Керчи опробуют некоторые нововведения, которые планируется применять на президентских выборах 2018 года. Новшества связанные с составлением протоколов в машиночитаемом виде.

«Протоколы с каждого избирательного участка будут привозить в машиночитаемом виде, которые мы также специальным оборудованием передаем в наш субъектовый избирком. Когда мы загружаем протокол на прочтение и на отправку, он автоматически идет в 2 направления – в Симферополь и в Москву. Участки будут оборудованы специальными защищенными программами спецсистемы «ГАС Выборы». Для того, чтобы это обеспечить, будут подготовлены специальные операторы. Кроме того, из членов ТИК будет пять кураторов, которые будут консультировать, чтобы не было сбоев», - добавил председатель ТИК Керчи.