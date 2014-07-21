В Керчи заменили около 200 членов избирательных комиссий. Это пятая часть от общего количества. Об этом рассказал на пресс-конференции, посвященной предстоящим 10 сентября выборам председатель керченской территориальной избирательной комиссии Святослав Брусаков, - передает Керчь.ФМ.
В основном замены были связаны с тем, что керчане не отказались от украинского гражданства.
«При формировании резерва мы просили партии, горсовет, чтобы кандидаты в члены избирательных комиссий были не преклонного возраста, чтобы это были более молодые, более прогрессивные, более перспективные, которые умеют работать и с оргтехникой, и с компьютерами и с мобильными телефонами. Не в обиду будет сказано, но в 14 году досталось – средний возраст (членов избирательной комиссии) посчитать – 68 лет. Им тяжело, а нам еще тяжелее, а учитывая, что будут машиночитаемые коды, QR-коды – члену избиркома это нужно понимать и уметь с таким материалом работать», - пояснил Брусаков.
В этом году в Керчи опробуют некоторые нововведения, которые планируется применять на президентских выборах 2018 года. Новшества связанные с составлением протоколов в машиночитаемом виде.
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