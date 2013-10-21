Министерство финансов РФ выразило готовность рассмотреть вопрос о проведении расчетов в криптовалюте в Республике Крым в целях привлечения иностранных туристов. Об этом в субботу заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что серьезных проработок по этому вопросу пока нет, пишет ТАСС, - передает Керчь.ФМ.
Кроме того, говоря об отношении государства к криптовалютам, Моисеев напомнил, что разговора о полном запрете виртуальных денег, в том числе биткоина, в России нет.
Законопроект об обороте криптовалюты в России может быть внесен на рассмотрение в Госдуму в сентябре 2017 года. До этого времени Минфин планирует доработать свои предложения, одним из которых станет обязательная идентификация покупателей электронных денег.
Для справки: Криптовалюта — цифровые счётные единицы, учёт которых децентрализован. Функционирование данных систем происходит при помощи распределённой компьютерной сети. При этом информация о транзакциях обычно не шифруется и доступна в открытом виде. Для обеспечения неизменности базы цепочки блоков транзакций используются элементы криптографии (цифровая подпись на основе системы с открытым ключом, последовательное хеширование).
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