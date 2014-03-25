Пенсионный фонд России предоставляет возможность заблаговременного сбора и проверки документов, подтверждающих пенсионные права. Чтобы положенная пенсия была назначена и выплачена в срок, в течение 2017 года Пенсионный фонд Российской Федерации по Республике Крым принял более 8500 граждан по вопросу подготовки документов для назначения пенсии.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.
В соответствии с законодательством Российской Федерации пенсия назначается со дня обращения за ней с заявлением и необходимыми документами, но не ранее чем со дня возникновения права на пенсию. В случае, если предоставлены не все необходимые документы, их можно предоставить в течение трех месяцев.
В целях повышения качества работы по назначению пенсий, сокращению сроков ее назначения, Отделение ПФР в Крыму рекомендует жителям региона заблаговременно (за 24 месяца до наступления права на пенсию, в том числе досрочную) обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства для предварительной оценки имеющихся документов о стаже и заработке работающих и неработающих граждан.
При себе необходимо иметь следующие документы:
· Паспорт (для иностранных граждан - вид на жительство);
· СНИЛС (страховое свидетельство государственного пенсионного страхования);
Документы, подтверждающие стаж:
· подлинник и копию трудовой книжки; дополнительно можно предоставить письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы; периоды работы после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета;
· справки службы занятости (при наличии); архивные справки (при наличии); военный билет (в случае прохождения военной службы), дипломы об учебе в училище, техникуме, институте (в случае прохождения обучения), документы, подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности (при необходимости); другие юридически значимые документы (свидетельство об изменении фамилии, о рождении детей, о и т.п.).
Оригиналы документов, будут отсканированы и сразу возвращены заявителю.
Документы, подтверждающие заработок:
· документы о заработке за любые 60 месяцев подряд до 01.01.2002г.;
После 1 января 2002 года размер зарплаты напрямую в расчете пенсии не участвует, так как пенсия рассчитывается из размера страховых взносов, начисленных работодателями за работника. Количество страховых взносов в свою очередь зависит от размера заработной платы и длительности стажа работы.
В пресс-служба обращают внимание:
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