Пенсионный фонд России предоставляет возможность заблаговременного сбора и проверки документов, подтверждающих пенсионные права. Чтобы положенная пенсия была назначена и выплачена в срок, в течение 2017 года Пенсионный фонд Российской Федерации по Республике Крым принял более 8500 граждан по вопросу подготовки документов для назначения пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

В соответствии с законодательством Российской Федерации пенсия назначается со дня обращения за ней с заявлением и необходимыми документами, но не ранее чем со дня возникновения права на пенсию. В случае, если предоставлены не все необходимые документы, их можно предоставить в течение трех месяцев.

Заместитель управляющего Отделения ПФР в Крыму Людмила Пупышева пояснила: «Право обратиться за назначением страховой пенсии (написать заявление) возникает за месяц до достижения общепринятого возраста - для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет. Но практика показывает, что граждане за назначением выплаты обращаются уже по достижении пенсионного возраста. Однако из-за смены работы, региона проживания, профессии не всегда получается быстро собрать документы, нужные для назначения пенсии в максимальном размере. Кроме того, зачастую, в имеющихся документах оказываются многочисленные ошибки, допущенные при оформлении. Ошибки могут повлиять на размер будущей пенсии, а в отдельных случаях - приводят к отказу в назначении пенсии».

В целях повышения качества работы по назначению пенсий, сокращению сроков ее назначения, Отделение ПФР в Крыму рекомендует жителям региона заблаговременно (за 24 месяца до наступления права на пенсию, в том числе досрочную) обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства для предварительной оценки имеющихся документов о стаже и заработке работающих и неработающих граждан.

«При обращении в Пенсионный фонд заблаговременно сотрудники проверят документы, дадут разъяснения, как сделать запрос в архивные органы, окажут содействие в направлении бывшим работодателям на территории России и стран СНГ запросов о предоставлении дополнительно необходимых документов, подтверждающих страховой стаж или стаж работы с особыми условиями труда, проверят правильность оформления документов, оценят полноту и достоверность содержащихся в них сведений, - отметила заместитель управляющего Отделения ПФР в Крыму Людмила Пупышева. – Конечно, можно и самим проверить все документы на наличие помарок, подчисток, посмотреть, хорошо ли читаются записи на печатях об увольнении, имеется ли отметка об изменении фамилии, заверены ли печатью исправления, найти документы, подтверждающие стаж и заработок. Стоит помнить, что все изменения должны быть подтверждены. Но я рекомендую заранее подойти на прием в Управление (Отдел) ПФР по месту регистрации (по месту фактического проживания), или обратиться через работодателя».

При себе необходимо иметь следующие документы:

· Паспорт (для иностранных граждан - вид на жительство);

· СНИЛС (страховое свидетельство государственного пенсионного страхования);

Документы, подтверждающие стаж:

· подлинник и копию трудовой книжки; дополнительно можно предоставить письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы; периоды работы после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета;

· справки службы занятости (при наличии); архивные справки (при наличии); военный билет (в случае прохождения военной службы), дипломы об учебе в училище, техникуме, институте (в случае прохождения обучения), документы, подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности (при необходимости); другие юридически значимые документы (свидетельство об изменении фамилии, о рождении детей, о и т.п.).

Оригиналы документов, будут отсканированы и сразу возвращены заявителю.

Документы, подтверждающие заработок:

· документы о заработке за любые 60 месяцев подряд до 01.01.2002г.;

После 1 января 2002 года размер зарплаты напрямую в расчете пенсии не участвует, так как пенсия рассчитывается из размера страховых взносов, начисленных работодателями за работника. Количество страховых взносов в свою очередь зависит от размера заработной платы и длительности стажа работы.

В пресс-служба обращают внимание:

«Обращение в целях предварительной оценки документов для назначения пенсии не является обращением за назначением страховой пенсии. Подать заявление и документы для назначения пенсии можно не ранее чем за месяц до даты возникновения права на назначение пенсии. Страховая пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее».

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