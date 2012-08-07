Строители приступили к устройству верхней части фарватерных опор моста через Керченский пролив. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ.

После монтажа ригелей опоры, которые примут на себя железнодорожную арку, практически достигли проектной высоты – 35 метров от поверхности воды. Мостовики готовятся к монтажу ригелей на автодорожном направлении.

«Фарватерные опоры – № 252 и 253 – возводятся с обеих сторон фарватера Керчь-Еникальского канала и поднимут над водой судоходные арочные пролеты. Это объединенные опоры для двух дорог – под автомобили и поезда. На остальных участках авто- и железная дороги проходят независимо друг от друга, каждая – на своих опорах», - отметили в инфоцентре.

На стойки железнодорожной части фарватерных опор уже установлены ригели – металлические конструкции длиной 25 м и весом более 270 тонн каждая. Они объединяют стойки и помогут равномерно распределять нагрузки от арочных пролетов. Ригели автодорожной части конструктивно похожи на железнодорожные, но объемнее – их длина 33 метра, вес более 400 тонн каждый. Различия в габаритах связаны с тем, что арочный пролет под автодорогу шире, чем арка под поезда.

Сегменты ригелей изготовлены на предприятии «Воронежстальмост» и на Борисовском заводе мостовых металлоконструкций имени В. А. Скляренко. Укрупнительная сборка выполняется непосредственно на стройплощадке, на специальных сборочных стендах у фарватера. Подъем и установка в проектное положение осуществляется двумя кранами грузоподъемностью 350 тонн каждый.

Фарватерные опоры – самые большие опоры Крымского моста. Каждая состоит из свайного фундамента, монолитной плиты – ростверка, на котором установлены стойки с ригелями. В основание каждой из опор на глубину более 60 метров погружено по 95 трубчатых свай диаметром 1420 мм с толщиной стенки до 40 мм. В конструкции ростверков двух опор уложено более 11 тысяч кубометров бетонной смеси из запланированных 12 тысяч.

Тела фарватерных опор разные под автодорожную и железнодорожную части: железобетонные – под автодорогу и со стальным сердечником – под железную дорогу. Такие различия обусловлены отличающимися проектными нагрузками на опоры, которые примут на себя арочные пролеты Крымского моста.

Фото: инфоцентр