В ближайшие 2-3 часа и до конца дня 24-го июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Керчи, - передает Керчь.ФМ.

Детальный прогноз погоды в Керчи можно посмотреть здесь.

Керчанам рекомендуют соблюдать правила безопасности при сильном дожде и сильном ветре:

- окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы;

- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

- не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;

- при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе;

- если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;

- если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень;

- в случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание;

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» - единый телефон пожарных и спасателей.