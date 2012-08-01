На трассе Керчь-Феодосия, недалеко от поворота на Марфовку, проезжающих зовут пострелять из советского оружия в огневом тире, - передает Керчь.ФМ.

Туристам предлагают «пострелять» из АК-47, РПД-44 – ручного пулемёта Дегтярева. При этом никаких опознавательных знаков – кто предлагает крымским туристам так экстремально провести время – нет.

На ближайшем повороте видно, что там припаркованы автомобили, чьих водителей и пассажиров заинтересовала это предложение.