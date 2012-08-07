Керчане прислали в редакцию сайта Керчь.ФМ фотографии участка дороги, который идет через жилые дома и спускается к пляжу в Аршинцево. Читатели считают, что власти решили забыть, как про сам пляж, так и про дорогу, не смотря на тысячи отдыхающих в этом районе.

«Про район Аршинцево давно забыли, к этому все привыкли. Но зачем забрасывать такую большую прибрежную полосу?? Здесь же самый лучшей пляж для детей. Сюда не то что сотни, а тысячи отдыхающих приезжают ежедневно. Ведь участок моря, где купаются люди расположен от Семи ветров до Стадиона. А вот дорога к этому моря – одна. Она идет вдоль жилых домов по улице Зябрева и стала похожа непонятно на что. Огромные ямы, которые раскапывает то водоканал, то сами люди, проводя коммуникации. А рядом ямы большие – от изношенности асфальта. Дорога к морю самому – вообще страх. Очень надеюсь, что пляж как и раньше - заживет, его укрепят и конечно же сделают нормальную дорогу, потому что здесь не только проехать на машине невозможно, здесь и пешком ходить нельзя толком», - написали читатели.