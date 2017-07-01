В прокуратуре Крыма проанализировали результаты работы в сфере защиты прав несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Большое внимание уделялось принятию мер по защите имущественных прав детей. В частности, по результатам рассмотрения документов прокурорского реагирования восстановлены права пяти детей, которым выплачено почти 200 тысяч рублей в виде пенсии по потере кормильца, инвалидности, выплат на содержание детей-сирот. Из-за вмешательства прокурора г. Феодосии восстановлены права студентов ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного сервиса», которым выплачена задолженность по стипендии в размере более 370 тыс. рублей.

Уделено внимание соблюдению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений, соответствию школьных автобусов техническим требованиям, обеспечивающих безопасную перевозку детей к образовательным организациям и обратно.

Так, по результатам рассмотрения исков прокуратуры г. Феодосии запрещена перевозка учащихся автобусами, не соответствующими техническим требованиям. В настоящее время образовательные организации обеспечены автобусами, которые соответствуют стандартам.

По результатам рассмотрения представления прокурора Центрального района г. Симферополя вблизи семи образовательных организаций устранены нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения в части установления дорожных разметок и ограждений.

На контроле прокуроров находился вопрос обеспечения прав детей на образование. В частности, принятыми прокурором г. Армянска мерами в указанной сфере способствовали увеличению на 854 тыс. руб. ассигнований местного бюджета на проведение ремонтных работ в детских дошкольных образовательных организациях города.

Средствами надзора пресекались нарушения в сфере лекарственного обеспечения, отдыха и оздоровления детей, их защиты от информации, наносящей вред здоровью и развитию.

В целом в 1 полугодии 2017 года с целью устранения выявленных нарушений опротестовано 234 незаконных правовых акта, внесено 705 представлений, в интересах детей в суды направлено 178 заявлений, прокурорами возбуждено 30 административных дел, а по материалам прокуратуры – 24 уголовных дела.