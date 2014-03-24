Глава муниципального образования Керчи Николай Гусаков встретился с жителями дома №8 по улице 12 Апреля. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Керчи, - передает Керчь.ФМ. Втреча с представителями депутатского корпуса и общественности состоялась по просьбе одной из жительниц домов.

«У граждан накопилось много вопросов. Это аварийное состояние дома, санитарные условия в подъездах, подготовка к зимнему сезону, благоустройство прилегающей территории и тарифы. В ближайшее время планируется создать комиссионную проверку всех обозначенных проблемных моментов дома и принять соответствующие меры», - отметили в пресс-службе.

Также обсудили вопросы развития инфраструктуры района и участие граждан в конкурсе на самую благоустроенную дворовую территорию с последующей установкой детской площадки. Власти пообещали в скором времени отремонтировать дорогу на улице 12 апреля.