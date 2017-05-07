При подготовке законопроекта об эксперименте по введению в четырёх субъектах Российской Федерации курортного сбора, была принята гибкая форма его взимания. Об этом корреспонденту КИА сообщил депутат Государственной Думы РФ Константин Бахарев, - передает Керчь.ФМ

«Согласно законопроекту установлена максимальная планка суммы сбора, но при этом не установлена минимальная. В 2018 году максимальная планка будет составлять 50 рублей в сутки с человека, а начиная с 2019 года — 100 рублей в сутки с человека», — сказал Бахарев.

При этом, по словам депутата, не нашла поддержку крымская поправка о том, чтобы дать возможность взимать курортный сбор в виде единовременного платежа, а не посуточно.

«Приехал человек, допустим на неделю, с него берётся энная сумма, на две недели — такая же сумма. К сожалению, ни правительство, ни профильный комитет, это предложение не поддержали. Но, с учётом того, какая формула принята в отношении суммы сбора, то есть это может быть и 10 рублей в сутки, мне кажется, это не будет значительно сказываться на отдыхающих», — добавил Бахарев.

Что касается фиксирования приезжих, то, по словам депутата, в законопроекте отказались от их учёта непосредственно при въезде или прилёте на территорию полуострова.

«Чтобы не было у нас таких эксцессов и мы не дискредитировали саму идею взимания курортного сбора, было решено, что взиматься он будет исключительно в объектах размещения и только для тех, кто останавливается больше, чем на сутки», — сказал Бахарев.

Также, как рассказал депутат, при подготовке законопроекта ко второму чтению, был исключён пункт о том, чтобы взимать курортный сбор при выезде:

«В итоге, была принята более гибкая формулировка о том, что курортный сбор уплачивается не позднее выезда, а когда, это будет регулироваться субъектовым законом», — отметил Бахарев.

Помимо этого, как сообщил депутат, в федеральном законе о курортном сборе прописано, что лица, не достигшие 18 лет, не будут его оплачивать.

«Это важно, например, для таких курортных городов, как Евпатория, которая считается главной детской здравницей полуострова. Ведь это легло бы дополнительным бременем для семей, приезжающих на отдых с детьми», — сказал Бахарев.

Напомним, власти Крыма предлагают взимать курортный сбор в отелях и гостиницах. Его хотят взимать раз в год и только в пик сезона. В законопроекте о курортном сборе собираются учесть предложения крымчан. В Госдуму внесли законопроект о курортном сборе в Крыму. В Ростуризме раскритиковали идею введения курортного сбора. Также, в Госдуме предлагают прописать, на что пойдут средства от курортного сбора. Депутат ГД предлагает ввести курортный сбор только в отношении иностранцев. В Крыму депутаты предложили ввести курортный сбор в 50 рублей.

Над крымчанами будут проводить эксперимент.