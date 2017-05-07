При подготовке законопроекта об эксперименте по введению в четырёх субъектах Российской Федерации курортного сбора, была принята гибкая форма его взимания. Об этом корреспонденту КИА сообщил депутат Государственной Думы РФ Константин Бахарев, - передает Керчь.ФМ
При этом, по словам депутата, не нашла поддержку крымская поправка о том, чтобы дать возможность взимать курортный сбор в виде единовременного платежа, а не посуточно.
Что касается фиксирования приезжих, то, по словам депутата, в законопроекте отказались от их учёта непосредственно при въезде или прилёте на территорию полуострова.
Также, как рассказал депутат, при подготовке законопроекта ко второму чтению, был исключён пункт о том, чтобы взимать курортный сбор при выезде:
Помимо этого, как сообщил депутат, в федеральном законе о курортном сборе прописано, что лица, не достигшие 18 лет, не будут его оплачивать.
Напомним, власти Крыма предлагают взимать курортный сбор в отелях и гостиницах. Его хотят взимать раз в год и только в пик сезона. В законопроекте о курортном сборе собираются учесть предложения крымчан. В Госдуму внесли законопроект о курортном сборе в Крыму. В Ростуризме раскритиковали идею введения курортного сбора. Также, в Госдуме предлагают прописать, на что пойдут средства от курортного сбора. Депутат ГД предлагает ввести курортный сбор только в отношении иностранцев. В Крыму депутаты предложили ввести курортный сбор в 50 рублей.