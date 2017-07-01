В Керчи 24 июля свой 95-й юбилей отметила керчанка, ветеран Великой Отечественной войны Чернышева Ульяна Петровна. Об этом сообщили в ГБУ РК «КЦСО г.Керчи», - передает Керчь.ФМ.
Поздравить юбиляра и вручить персональное поздравление Президента РФ Владимира Путина приехали заведующая отделением № 5 социального обслуживания на дому ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Керчи» Овсиенко Ирина и социальный работник Омельчук Юлия.
Юбиляр выразила благодарность и признательность за оказанное внимание со стороны президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и прибывших гостей.