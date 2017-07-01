

55

0

1

2

3

4

5 Новости » Общество В категориях:

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

В Керчи ветерана ВОВ поздравили с 95-летием

В Керчи 24 июля свой 95-й юбилей отметила керчанка, ветеран Великой Отечественной войны Чернышева Ульяна Петровна. Об этом сообщили в ГБУ РК «КЦСО г.Керчи», - передает Керчь.ФМ. Поздравить юбиляра и вручить персональное поздравление Президента РФ Владимира Путина приехали заведующая отделением № 5 социального обслуживания на дому ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Керчи» Овсиенко Ирина и социальный работник Омельчук Юлия. Юбиляр выразила благодарность и признательность за оказанное внимание со стороны президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и прибывших гостей.

Служба новостей Керчь.ФМ

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах (не комментариях читателей), то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.