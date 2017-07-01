Керчанам рассказали о возможности самостоятельного гашения задолженности через сервисы Симферопольского филиала АБ «Россия».
Об этом сайту Керчь.ФМ рассказали в пресс-службе УФССП России по Республике Крым.
Самостоятельно погасить задолженность через сервисы Симферопольского филиала АБ «Россия» жители Республики Крым могут следующим способами:
- Для лиц, имеющих карты национальной платежной системы мир (все клиенты Симферопольского филиала АБ «Россия» имеют карты МИР) доступно самостоятельное гашение задолженности через сайт ФСПП России или портал Госуслуги
- Для клиентов Симферопольского филиала АБ «Россия» доступно самостоятельное гашение задолженности по полным банковским реквизитам с использованием системы ART DIRECT (интернет-банк для физических лиц)
- Любой гражданин имеет возможность оплатить задолженность перед ФССП России по полным банковским реквизитам в кассах любого офиса Симферопольского филиала АБ «РОССИЯ» (взимается комиссия)