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5 Новости » Общество В категориях:

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Керчанам рассказали, как они могут самостоятельно гасить задолженности перед ФССП

Керчанам рассказали о возможности самостоятельного гашения задолженности через сервисы Симферопольского филиала АБ «Россия». Об этом сайту Керчь.ФМ рассказали в пресс-службе УФССП России по Республике Крым. Самостоятельно погасить задолженность через сервисы Симферопольского филиала АБ «Россия» жители Республики Крым могут следующим способами: Для лиц, имеющих карты национальной платежной системы мир (все клиенты Симферопольского филиала АБ «Россия» имеют карты МИР) доступно самостоятельное гашение задолженности через сайт ФСПП России или портал Госуслуги Для клиентов Симферопольского филиала АБ «Россия» доступно самостоятельное гашение задолженности по полным банковским реквизитам с использованием системы ART DIRECT (интернет-банк для физических лиц) Любой гражданин имеет возможность оплатить задолженность перед ФССП России по полным банковским реквизитам в кассах любого офиса Симферопольского филиала АБ «РОССИЯ» (взимается комиссия)

Служба новостей Керчь.ФМ

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