Скамейки в виде уменьшенных копий Керченского моста установят в Парке Горького в Москве. Об этом сообщили 24 июля. Подобная лавочка уже установлена на Таманском берегу, откуда открывается вид на Керченский пролив. Скамейку установили весной 2017 года, сообщает Москва центр, - передает Керчь.ФМ

Этим летом на Старом Арбате открылась тематическая выставка фотографий, посвященных Керченскому мосту. На снимках запечатлены все этапы строительства объекта, который свяжет Керчь и Тамань.

Напомним, на Митридате установят скамейку в честь Керченского моста