Компания «КрымТЭЦ» перевыполнила план по формированию запаса резервного топлива, необходимого в отопительном сезоне 2017-2018 г.г. для бесперебойной работы оборудования станций в условиях возможного ограничения потребления природного газа. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, - передает Керчь.ФМ

По данным на сегодняшний день, на Симферопольской ТЭЦ запас резервного топлива — мазута, составляет 9913,109 тн или 152,5 % от общего нормативного запаса топлива, утверждённого приказом Минэнерго РФ №586 от 29.06.2017 г., на Камыш-Бурунской ТЭЦ — 3425,995 тн или 137%. Основной вид топлива станций — природный газ.

На резервный вид топлива ТЭЦ переводятся в период в период резких похолоданий в том случае, если для ТЭЦ вводятся ограничения на потребление природного газа в целях его экономии для нужд других категорий потребителей, в частности, населения.

В отопительный сезон 2016-2017 гг. по распоряжению газоснабжающего предприятия «Черноморнефтегаз» компания «КрымТЭЦ» переводила свои ТЭЦ на резервное топливо трижды.

АО «КрымТЭЦ» специализируется на производстве электрической и тепловой энергии и является надежным и стабильным поставщиком электрической и тепловой энергии в Крыму. В структуру компании входят Симферопольская ТЭЦ, Камыш-Бурунская ТЭЦ (г. Керчь) Сакские тепловые сети (в том числе Сакская ТЭЦ).

Тепловой энергией от Симферопольской ТЭЦ отапливаются около 40 процентов потребителей города, в том числе жители поселков поселки Комсомольское, Грэсовский и Аэрофлотское. Камыш-Бурунская ТЭЦ в Керчи покрывает 35 процентов потребности города в тепловой энергии, Сакские тепловые сети — 95 процентов.

Напомним, «КрымТЭЦ» капитально отремонтирует свои теплосети почти за 55 млн рублей