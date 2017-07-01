Власти Керчи встретились с жителями дома №1 по улице Ворошилова. Об этом на своей странице в соцсети рассказал председатель горсовета Керчи Николай Гусаков, -передает Керчь.ФМ.

«У граждан возникло множество вопросов, которые касались благоустройства придомовой территории, отсутствия парковочных мест, захламлённости подвалов, ремонта водоснабжения в доме и подготовки к отопительному сезону», - отметил он.

Особое внимание жители уделили прошлогоднему ремонту детской площадки. Возмутились заменой крыши песочного грибка на самодельную конструкцию. Также жителей волновала высота детских лавочек, на которые по их словам, даже взрослый с трудом садится, настолько высокие у них ножки.

«Осмотрел все проблемные моменты и выслушал граждан. В ближайшее время дам поручение профильным службам провести проверку по насущным вопросам жителей. Пообещал, что детская площадка будет благоустроена в соответствии с желаниями граждан», - заключил Гусаков.

Фото: соцсети