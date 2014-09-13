В аэропорту «Симферополь» задерживается ряд рейсов в московском направлении. Согласно данным онлайн-табло, в некоторых случаях задержка составляет до 6-7 часов. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ

Вылеты и прилеты некоторых самолетов в московском направлении осуществляются с задержкой с ночи. На данный момент на несколько часов перенесено время вылета шести рейсов. Кроме того, после 12.00 ожидается прилет пяти рейсов, которые должны были прибыть в Симферополь в районе 8 часов утра.

Как пояснил РИА Новости (Крым) заместитель генерального директора аэропорта «Симферополь» по связям с общественностью Игорь Лаптев, задержки связаны с поздним прибытием самолетов в Крым.

«Самолеты к нам задерживаются на прибытие и соответственно от нас они тоже улетают с задержкой. По каким причинам они задерживаются, мы сказать не можем, потому что этой информацией не располагаем», — сказал он.

При этом Лаптев подчеркнул, что аэропорт работает в штатном режиме.