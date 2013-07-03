Постоянный читатель сайта Керчь.ФМ побывал на разгромленном пляже в Аршинцево. Своими впечатлениями он поделился с керчанами:

«Ну что ж, вот и прогулялся я по пляжу на Институте, на нем я провел все свое детство и просто был в шоке, пляж в таком ужасном состоянии, что как будто попал на раскопки своего собственного прошлого. Идешь и видишь - разрушенные опорные стены, сползающие в море ступени, разваливающиеся площадки. Так и хочется сказать с интонацией экскурсовода: Здесь отдыхали древние советские люди, элементы древней советской культуры, вы можете видеть в барельефе разрушенной стены, которую разрушило время и разгильдяйство местных чиновников. Мало кто знает, что в доисторические времена, день рыбака, тут тоже отмечали древние советские люди. Был причал, к нему подходили яхты и катера. Рядом с пляжем находилось доисторическое промысловое хозяйство, которое называло себя Жемчужина Моря и очень даже процветало, в те самые, доисторические времена. Но благодаря тому же самому разгильдяйству и отсутствию помощи от государства, так же кануло в лета, зато, на его месте теперь находится пансионат с тем же названием. И, как итог нашей экскурсии, пляж находится в полнейшем запущении, по сей день никто им не занимается и не собирается заниматься», - написал керчанин

Напомним, керчане также жалуются на состояние дороги к пляжу.