Крымские дороги должны соответствовать всем требованиям, в связи с чем необходимо увеличить финансирование этой сферы в 2018 году. Об этом КИА сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, - передает Керчь.ФМ.

«На сегодняшний день дорожное строительство является ключевой темой, и все проблемы в этой сфере ощущаются всеми без исключения. Даже несмотря на то, что при Украине никогда не было такого объема проводимых работ, нынешние темпы все равно нас не устраивают, в связи с чем было принято решение об увеличении финансирования этой сферы на 2018 год», — рассказал Аксёнов.

При этом глав Крыма поручил ужесточить требования к выполняемым работам и к работе чиновников на местах.

«Если муниципалитет не выполняет свои обязательства, то они будут обнулены лишь с увольнением высшего должностного лица, то есть руководителя администрации города или района», — подчеркнул Аксёнов.

Также глава Крыма напомнил, что программа строительства и ремонта дорог на селе должна быть эффективной, и на её реализацию необходимо предусмотреть достаточный объем средств.

Напомним, Крым на обслуживание дорог за полгода потратил 800 млн руб