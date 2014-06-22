В Керчи, 26 июля на Верхнем Солнечном, между домами №44 и №48, будут строить многоэтажку. На месте еще 18 июля установили бытовку для сторожа и рабочих. Кроме этого, вдоль всей территории, которую хотят застроить, устанавливают забор.

Как Керчь.ФМ стало известно, что на этой местности планируют построить 17-этажный многоквартирный дом. Начнут строительство рабочие 1 августа этого года, а завершат 31 января 2020 года. В доме будет 448 квартир на 4 корпуса.

Напомним, в Комсомольском парке Керчи из-за строительства многоэтажек оградят почти 80 соток земли