В Керчи сняли короткометражный художественный игровой фильм «Монофобия». Об этом сайту Керчь.ФМ рассказал режиссёр фильма Сергей Орлов.

«Наш фильм «Монофобия» плод Творчества Керчан. Люди, исполнившие роли в фильме живут в Керчи. Члены съемочной группы родились и живут в Керчи. Фильм «Монофобия» по праву может называться: «Керченским художественным фильмом»», - отметил он.

По словам режиссера, на создание фильма была потрачена сумма довольно скромных размеров. Создателями фильма двигало исключительно желание творчества и самореализации.

«Мы думаем, не будет преувеличением сказать, что это событие для Керчи носит характер уникальности. Художественные игровые фильмы, в одном из самых древних городов Мира Керчи со времён существования Советского Союза - не снимали», - подчеркнул Сергей Орлов.

Он также отметил, что этот короткометражный художественный фильм «Монофобия» начало – «Первая ласточка»:

«Впереди, дальше, в наших планах снимать большое полнометражное кино в Керчи и в Крыму с привлечением, как жителей города, так и историй связанных со славной историей Города-героя Керчь. Нам, съёмочной группе будет приятно, если вы станете оставлять свои позитивные впечатления в виде комментариев под нашим фильмом на YouTube-странице "Star Media"».

Хронометраж фильма: 16 минут.