Полтысячи нарушителей, которых выявили крымские пограничники с начала года, заплатили 3,5 млн рублей штрафов за незаконный вылов рыбы. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Крыму, - передает Керчь.ФМ

«С начала 2017 года в отношении физических и должностных лиц возбудили более 600 дел об административных правонарушениях. К административной ответственности привлечено свыше 500 нарушителей законодательства РФ. Общая сумма наложенных штрафов по несоблюдению правил добычи водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного, прибрежного и других видов рыболовства превысила 3,5 млн рублей», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в 2017 году сотрудники Погрануправления провели около 11 тыс контрольно-проверочных мероприятий.

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