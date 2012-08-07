В управлении МВД России по Керчи 24 июля состоялась рабочая встреча представителей общественного совета при МВД по Республике Крым с руководством УМВД и общественным советом при территориальном органе внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ.

В ходе состоявшегося заседания участники рассмотрели вопросы популяризации интерактивной карты состояния дорожной сети «Дороги без проблем», определили функции общественного совета в решении проблем, связанных с дорожной сетью,

«На интерактивной карте «Дороги без проблем» (www.дорогибезпроблем.рф) каждый гражданин страны имеет возможность разместить свое обращение и поставить соответствующую отметку в конкретном месте – участке дорожной сети. Данные отметки имеют категории: «Проблема», «Под контролем», «Решено». Члены рабочих групп общественных советов организуют мероприятия по реагированию на обращения», - отметили в пресс-службе.

В ходе встречи также была обсуждена проблема соответствия опорных пунктов участковых уполномоченных полиции нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

В продолжение рабочего визита представители общественного совета при МВД по Республике Крым в рамках осуществления общественного контроля посетили изолятор временного содержания УМВД, ознакомились с условиями содержания граждан.

По окончании мероприятия председатель общественного совета при УМВД России по г.Керчи Сергей Кирилюк заверил присутствующих, что члены совета готовы и в дальнейшем оказывать активное содействие органам внутренних дел по обеспечению правопорядка в городе, защите прав и законных интересов граждан.

Фото: пресс-служба