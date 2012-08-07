В управлении МВД России по Керчи 24 июля состоялась рабочая встреча представителей общественного совета при МВД по Республике Крым с руководством УМВД и общественным советом при территориальном органе внутренних дел.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ.
В ходе состоявшегося заседания участники рассмотрели вопросы популяризации интерактивной карты состояния дорожной сети «Дороги без проблем», определили функции общественного совета в решении проблем, связанных с дорожной сетью,
В ходе встречи также была обсуждена проблема соответствия опорных пунктов участковых уполномоченных полиции нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
В продолжение рабочего визита представители общественного совета при МВД по Республике Крым в рамках осуществления общественного контроля посетили изолятор временного содержания УМВД, ознакомились с условиями содержания граждан.
По окончании мероприятия председатель общественного совета при УМВД России по г.Керчи Сергей Кирилюк заверил присутствующих, что члены совета готовы и в дальнейшем оказывать активное содействие органам внутренних дел по обеспечению правопорядка в городе, защите прав и законных интересов граждан.
Фото: пресс-служба
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.