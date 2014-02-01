В редакцию сайта Керчь.ФМ начали поступать жалобы от жителей Верхнего Солнечного. Жители данного района сообщают, что из-за строительства многоэтажки им перекрыли тротуар. Однако, рабочие строят другой, который людям не кажется безопасным.

«Понимаете - это очень опасный участок дороги. На нем постоянно происходят аварии. Пример аварии здесь . Теперь тротуар стал намного ближе к дороге. Кроме этого у дома забрали часть парковки. Вот мне интересно, а подъезды этих домов будут выходить сразу на дорогу? Нужно как-то думать о людях и о их безопасности», - написала керчанка.

Также керчан волнует судьба фонарей, которые оградили забором. Ранее они освещали пешеходную тропинку:

«Что будет с фонарями? Почему забор не поставили перед ними? Они ведь их снесут, а мы останемся еще и без света. Это безалаберность нашей власти. Чьи фонари, кто за ними смотрит?»

Рабочие рассказали журналисту Керчь.ФМ, что новую пешеходную дорожку накроют козырьком. Отметим, что от нового тротуара до дороги с интенсивным движением расстояние чуть больше метра.

Напомним, из-за строительства новой многоэтажки керчан лишили парковки и безопасного тротуара

Ранее, 21 июля, на шоссе Героев Сталинграда, произошла тройная авария.