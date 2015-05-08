Сотрудники отряда Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России обнаружили около 70 тысяч взрывоопасных предметов за три года разминирования территории крепости Керчь. Об этом журналистам Крыминформа сообщил руководитель пресс-службы главного управления МЧС по Республике Крым Владимир Иванов, - передает Керчь.ФМ

«Подразделение «Лидер» работает в Крыму третий год. За этот год обнаружили 14,3 тыс взрывоопасных предметов. За три года эта цифра составила 70 тыс взрывоопасных предметов», – сказал Иванов.

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