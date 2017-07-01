Строительство примерно трети объектов, внесённых ранее в «чёрный список» Крыма, может быть возобновлено. К этим подрядчикам на данный момент претензий нет, доложил вице-премьер республики Виталий Нахлупин на рабочей встрече с главой региона Сергеем Аксёновым. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«На ближайшем заседании Градсовета будем просить у вас разрешения продолжить работы на объектах, к которым у нас нет претензий: они законные и имеют все правовые основания для своего существования – они составляют до 30% списка», – сообщил Нахлупин.

По его словам, список ещё находится на доработке. Его разделили на несколько категорий: объекты, которые точно будут демонтированы, стройки, к которым у правительства нет претензий, и те, что требуют детальной проработки.

На рабочей встрече также зашла речь о судьбе самого Градсовета после ухода Анны Царёвой с поста главного архитектора Крыма.

«По поводу работы Градсовета – большинство специалистов, которые там были, наверное, так и останутся. На мой взгляд, состав подобран был достаточно эффективно», – отметил Аксёнов.

Напомним, владельцы строек из «черного списка Крыма» могут получить участки или штрафы в 3 млн руб