Ограничение движения тяжеловесного транспорта на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах Крыма при температуре свыше 32 градусов никак не скажется на сроках строительства трассы «Таврида». Об этом Крыминформу сообщили в министерстве транспорта республики, - передает Керчь.ФМ

«Приказ касается любого грузового транспорта, в том числе и используемого для строительства трассы «Таврида». При этом это никак не скажется на сроках строительства трассы, так как подрядными организациями производство работ осуществляется планово в круглосуточном режиме», – сообщили в республиканском минтрансе.

В министерстве добавили, что значение температур определяется по данным федерального госбюджетного учреждения «Крымское управление по метеорологии и мониторингу окружающей среды». Контролировать соблюдение ограничений будет ГИБДД МВД по Республике Крым и Крымское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

«Ожидать, пока температура воздуха опустится до разрешённых значений необходимо в местах, где стоянка транспортных средств не запрещена. При этом перевозчикам необходимо планировать перевозки грузов заранее исходя из прогноза погоды», – уточнили в минтрансе.

Напомним, строительство «Тавриды» идет с отставанием