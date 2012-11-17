Глава муниципального образования Керчи Николай Гусаков осмотрел ход ремонтных работ в керченской школе №17 им. Веры Белик. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, - передает Керчь.ФМ. Также на ремонт приехали посмотреть депутат Керченского городского совета Наталья Дерюгина и член Общественного совета муниципального образования городской округ Керчь Ирина Черненко.

Как рассказал директор школы Александр Грибов, в школе 3 июня начат капитальный ремонт спортивного зала и прилегающих к нему раздевалок и душевых. На сегодняшний день 45 процентов работ уже выполнено, а к середине осени планируется окончание всех ремонтных работ.

«И школьники уже смогут заниматься физической подготовкой в новом светлом помещении с комфортом. Также капитальный ремонт спортзала позволит школе получить лицензию от Роспотребнадзора, что является главной целью учебного заведения», - подчеркнул Гусаков.

Кроме спортивного помещения, в самой школе активно ведутся ремонтные работы. Красят стены, укладывают плитку, ремонтируют санузлы. Уже выполнено 80 процентов всех работ.

«Директор школы планирует завершить ремонт к началу учебного года. Александр Грибов поблагодарил нас за помощь в капитальном ремонте школы. Нашими силами в школе уже заменена кровля и установлены новые металлопластиковые окна», - заключил Гусаков.

Фото: соцсети