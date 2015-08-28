Миллиард рублей заложат в бюджет Крыма в 2018 году, чтобы обеспечить жителям сел возможность пользоваться детскими садами бесплатно, сообщил РИА Крым глава Крыма Сергей Аксенов, - передает Керчь.ФМ

«Закладываем деньги, чтобы на селе за детский сад люди не платили. С 2018 года чтобы детсады на селе были без оплаты. На это нам понадобится миллиард рублей», — сказал Аксенов в ходе выездного заседания крымского правительства, которое проходит в Первомайском районе республики.

Около 2,8 миллиарда рублей в рамках ФЦП развития Крыма будет направлено на строительство модульных детсадов, что позволит дополнительно создать 5,4 тысячи мест в детских садах республики, сообщал ранее глава Крыма.

Напомним, в Крыму не успевают строить обещанные детские сады.