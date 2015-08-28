Инспекция государственного пожарного надзора Керчи проводит профилактические мероприятия, чтобы не допустить возможные пожары в торговых центрах города. Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили в пресс-службе ведомства.
В инспекции отметили, что особое внимание уделяется проверке работоспособности систем противопожарной защиты, наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, соответствие требованиям путей эвакуации. С персоналом объектов проводятся противопожарные инструктажи, отрабатывается практическая эвакуация при возможном возникновении пожара.
Людям напомнили, что 10 июля 2017 г. произошел пожар в крупном столичном торговом центре «РИО» на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. Из торгового центра было эвакуировано более 200 человек. Сообщается о 18 пострадавших, 14 из которых доставлены в больницы Москвы.
Фото: пресс-служба
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