Инспекция государственного пожарного надзора Керчи проводит профилактические мероприятия, чтобы не допустить возможные пожары в торговых центрах города. Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили в пресс-службе ведомства.

В инспекции отметили, что особое внимание уделяется проверке работоспособности систем противопожарной защиты, наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, соответствие требованиям путей эвакуации. С персоналом объектов проводятся противопожарные инструктажи, отрабатывается практическая эвакуация при возможном возникновении пожара.

Людям напомнили, что 10 июля 2017 г. произошел пожар в крупном столичном торговом центре «РИО» на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. Из торгового центра было эвакуировано более 200 человек. Сообщается о 18 пострадавших, 14 из которых доставлены в больницы Москвы.

«Требования к пожарной безопасности в торговых центрах всегда одинаковы. Но из-за особенностей в отделке и проектировки объекта способы обеспечения этих требований различны. Поэтому для каждого торгового центра разрабатывается своя уникальная система пожарной безопасности, которая будет соответствовать всем особенностям данного объекта. Зачастую, находясь в торговых центрах, никто из нас не задумывается о том, где находится эвакуационный выход, также мы не обращаем внимание на расположение первичных средств пожаротушения. И напрасно. Ведь соблюдение требований пожарной безопасности позволяет снизить риск возникновения человеческих жертв», -подчеркнули в инспекции

Фото: пресс-служба