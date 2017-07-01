Вчера по месту жительства состоялась встреча представителей застройщика трассы «Таврида» с жителями.

Поводом послужила установка шумозащитных стеклопакетов для тех, чьи окна выходят на стройку трассы. Керчанам сообщили, что будут заменены только окна жилых помещений, а кухни и балконы останутся в прежнем виде. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали жильцы дома 4/2 по шоссе Героев Сталинграда.

«Наш дом ближе всех расположен к стройке и к будущей трассе с железной дорогой. Это будет круглосуточное движение. Помните, как раньше было в Джанкое, там круглосуточно поезда маневрировали. Получается, что мы, когда покупали квартиры в нашем доме, рассчитывали на тишину спального района, а не на трассу и поезда под окнами. Уже сейчас наши квартиры из-за стройки и трассы подешевели на треть. Ничего не хотим сказать, спасибо за мост и дорогу, но это благо для всего Крыма, а мы из-за этого блага будем жить , считай, на вокзале. Вчера к нам приехали оконщики и сказали, что всем будут ставить шумозащитные стеклопакеты. Если прибавить еще шумозащитные экраны со стороны трассы, то считается, что шумовой режим не будет нарушен. Только оконщики нам сказали, что окна будут только в спальнях. Кухни и балконы так и останутся прежними. У нас северо-восточная сторона – ветра зимой ледяные. Кто истинный керчанин, тот знает, что такое ветерок с моря при минус 5. Поэтому мы все застеклили балконы. Если не застеклить все окна, то в двухкомнатных и однокомнатных квартирах жить будет невозможно – там с комнатами рядом кухня», - рассказали жильцы.

Жители дома 4/2 по ШГС обратились во всевозможные инстанции с просьбой установить в их доме должную шумозащиту. По словам активистов, местные керченские власти только разводят руками. Так как объект не является муниципальным, соответственно не финансируется из городского бюджета.

Жители квартир, чьи окна выходят на трассу также требуют укрепить фундамент дома, так как возрастет вибрация, которая не была учтена при постройке дома, провести шумозащитные мероприятия по фасаду здания, так как стены в здании стандартные панели, которые также не рассчитаны на шум. Более того, по понятным причинам, открывать окна для того, чтобы была естественная вентиляция, будет проблематично, поэтому необходим установка в каждой квартире кондиционера.

Пока требования жителей дома никто не услышал, однако они знают, что по некоторым вопросам, чтобы функционировала трасса необходимо будет провести с ними общественные слушания:

«Пока нам не проведут достаточную шумозащиту, от нас положительного ответа можно не ждать», - заключили жильцы.