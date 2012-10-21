В Керчи на 27 июля вышли из строя 11 автобусов «НЕФАЗ». Об этом Керчь.ФМ сообщило руководство МУП МОГОК РК «Керчьгортранс».

На сегодняшний день на городских маршрутах работает 29 автобусов, а 11 поломаны.

«Остальные в ремонте к сожалению», - сообщило руководство.

Такая же ситуация сложилась в том году, на 8 ноября 2016 года из строя вышли 11 новых автобусов «НЕФАЗ». Тогда в Керчи ждали представителя предприятия завода-изготовителя для выявления причин технических неисправностей. Они должны были устранить все недостатки.

Напомним, в Керчи для «Нефазов» отменили остановку «Чкалова»