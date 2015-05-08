В Керчи 26 июля прошло заседание комиссии по вопросам оказания материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Об этом на своей странице в соцсети сообщил заместитель главы администрации Дилявер Мельгазиев, - передает Керчь.ФМ

«Рассмотрено 4 обращения граждан. По двум заявлениям принято положительное решение. Двум другим отказано в предоставлении материальной помощи», - написал он.

Фото: соцсети