Прокуратура г. Керчи провела проверку по обращению местного жителя о нарушении трудовых прав. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ

Установлено, что заявитель работал на судоремонтном предприятии, однако руководитель запись в трудовую книжку работника не вносил и отказывался выплачивать зарплату, отрицая факт трудоустройства.

При таких обстоятельствах прокурор города предъявил исковое заявление в суд об установлении факта наличия трудовых правоотношений.

Керченский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил, установил, что между истцом и ответчиком имели место быть именно трудовые отношения, не оформленные надлежащим образом, и обязал работодателя внести соответствующие записи в трудовую книжку.

Исполнение решения суда и выплата работнику заработанного контролируется прокуратурой города.

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