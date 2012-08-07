За минувшую неделю сотрудники управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю пресекли ввоз на полуостров с Украины более 350 кг продукции животного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

В частности, в ручной клади и багаже граждан, следовавших в Крым через автомобильные пункты пропуска, обнаружили 103 кг готовых мясных и колбасных изделий, 77 мяса птицы, 52 кг свинины, 81 кг сала и другие продукты.

«Кроме того, в Крым пытались ввезти 7 собак, 9 котов, 2 черепах без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих отсутствие у животных опасных заболеваний», – добавили в ведомстве.

Потенциально опасные товары и животных вернули в Украину.

Напомним, в Крым пытались незаконно ввезти 33 собаки и сто аквариумных рыбок